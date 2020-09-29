Çocuklar, kayıp köpekleri 'Dımdım'ı resmini çizdikleri el ilanıyla arıyor

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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Kemaliye ilçesine bağlı Karakoçlu köyünde yaşayan çocuklar, kaybolan köpekleri Dımdım´ı, kendi çizdikleri el ilanlarıyla arıyor.

Kent merkezine 149 kilometre uzaklıkta bulunan Kemaliye´ye bağlı Karakoçlu köyündeki çocuklar, kaybolan köpekleri 'Dımdım'ı bulmak için harekete geçti. Hazırladıkları el ilanına köpeğin resmini de çizen minik hayvanseverler, ilana "Kayıp köpeğin ismi Dımdım. Kendisi yaşlıdır. Kulağı kesiktir ve tasmasında dikenleri vardır" yazarak, köpeğin bulunması için yardım istedi.

Görenleri duygulandıran çocuklar, köy çeşmesi önünde toplanarak 'Dımdım' için hazırladıkları el ilanlarıyla video çekip, seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK

2020-09-29 11:30:33



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