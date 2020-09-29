Milletvekili Çakır’dan 24Erzincanspora ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çakır’dan 24Erzincanspora ziyaret

İHA

Milletvekili Çakır’dan 24Erzincanspora ziyaret

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 24Erzincanspor kulüp başkanı Gökhan Keleş ve yönetim kurulunu ziyaret ederek TFF Misli Com 2. Lig beyaz gurupta mücadele eden takıma başarılar diledi.
24Erzincanspor tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Burhan Çakır’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’de eşlik etti.
Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Şehirlilik bilincinin oluşmasında ve şehirlerin halkıyla kaynaşarak en önemli etkenlerden bir tanesi de hiç şüphesiz o şehrin göstermiş olduğu başarılardır. Bu anlamda Erzincan halkının bütünleşmesinde 24Erzincansporun büyük bir ortak payda olduğuna inanıyoruz. 17 yıl aradan sonra 3. Ligde şampiyon olmuş akabinde bir üst lig olan 2. Lige de yapmış olduğu başarılı transferleler ile iyi bir başlangıç yaparak 2’ de 2 yapan takımımıza Erzincan halkı her platformda takımına destek vermeli bu şehrin moral Motivasyonun arttırılması noktasında 24Erzincanspor çok önemlidir. Ne olursa olsun Erzincan halkı ve siyasetçilerin 24Erzincansporun yanında olma zorunluluğu vardır” dedi.
Bugün yönetimimizi ziyaret ederek kendilerine bundan sonra ki maçlarda da başarılar dilemek ve her daim her platformda yanlarında olduklarını bildirmek için ziyarette bulunduklarını söyleyen Milletvekili Çakır, “Erzincan Milletvekilleri olarak her daim 24Erzincansporun destekçileri olmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar 24Erzincansporumuzun maçlarını gitmek için gayret edeceğim. Tekrar teknik heyet ve başkanımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte her daim yanlarında olmak istediğimizi ifade ediyorum teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden 24Erzincanspor kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “Bizde Milletvekilimiz Burhan Çakır ve İl Başkanımız Mehmet Cavit Şireci’ye teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz. Şampiyonluk sürecimizde ve 2. Ligde de yanımızda olmaya devam ediyorsunuz. 24Erzincanspor artık 2. Ligde mücadele veriyor. İnşallah bu ligde de başarılı olmak ve şehrimize yeni bir heyecan ve mutluluk yaşatmak istiyoruz. Tabi ki yolumuz uzun sizlerin ve halkımız desteğine her zaman ihtiyacımız olacak.
Bizler takıma gelir sağlayacak çalışmalar yapmak adına yönetim kurulu olarak SMS kampanyası başlattık. Başlattığımız Can’a Can kat SMS projemiz ile tüm Erzincan ve 24Erzincanspor sevdalılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. ES boşluk bırakıp ES yazıp 2410’ a göndererek her SMS karşılığı 10 TL destek oluna biliniyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EBYÜ Senatosu Ermenistan’ı kınadı
YEREL HABERLER EBYÜ Senatosu Ermenistan’ı kınadı
Çocuklar, kayıp köpekleri 'Dımdım'ı resmini çizdikleri el ilanıyla arıyor
YEREL HABERLER Çocuklar, kayıp köpekleri 'Dımdım'ı resmini ...
Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı
YEREL HABERLER Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı
Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini ...
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
DAGC ve DGF’den kınama
YEREL HABERLER DAGC ve DGF’den kınama
Erzincan’da Covid- 19’la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid- 19’la mücadelede 55 filyasyon ...
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: “Kardeş Azerbaycan’ın yanındayız”
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: “Kardeş ...
Covid-19 pandemi sürecinde gurbetten sılaya dönüş yapan vatandaşların yoğun olması kene vakalarını artırdı
YEREL HABERLER Covid-19 pandemi sürecinde gurbetten sılaya dönüş ...
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü
Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi
YEREL HABERLER Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi
Erzincan’da bitpazarına nur yağdı! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da bitpazarına nur yağdı! Her şey üçte bir ...
Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, direksiyonda sızdı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, ...
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
YEREL HABERLER Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ...
Kene tehlikesi devam ediyor Erzincan’da son 10 yılda en fazla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bu sene görüldü Covid-19 pandemi sürecinde gurbetten sılaya dönüş yapan vatandaşların yoğun olması kene vakalarını artırdı
YEREL HABERLER Kene tehlikesi devam ediyor Erzincan’da son 10 yılda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X