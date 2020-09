Milletvekili Çakır’dan 24Erzincanspora ziyaret

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 24Erzincanspor kulüp başkanı Gökhan Keleş ve yönetim kurulunu ziyaret ederek TFF Misli Com 2. Lig beyaz gurupta mücadele eden takıma başarılar diledi.

24Erzincanspor tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Burhan Çakır’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’de eşlik etti.

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Şehirlilik bilincinin oluşmasında ve şehirlerin halkıyla kaynaşarak en önemli etkenlerden bir tanesi de hiç şüphesiz o şehrin göstermiş olduğu başarılardır. Bu anlamda Erzincan halkının bütünleşmesinde 24Erzincansporun büyük bir ortak payda olduğuna inanıyoruz. 17 yıl aradan sonra 3. Ligde şampiyon olmuş akabinde bir üst lig olan 2. Lige de yapmış olduğu başarılı transferleler ile iyi bir başlangıç yaparak 2’ de 2 yapan takımımıza Erzincan halkı her platformda takımına destek vermeli bu şehrin moral Motivasyonun arttırılması noktasında 24Erzincanspor çok önemlidir. Ne olursa olsun Erzincan halkı ve siyasetçilerin 24Erzincansporun yanında olma zorunluluğu vardır” dedi.

Bugün yönetimimizi ziyaret ederek kendilerine bundan sonra ki maçlarda da başarılar dilemek ve her daim her platformda yanlarında olduklarını bildirmek için ziyarette bulunduklarını söyleyen Milletvekili Çakır, “Erzincan Milletvekilleri olarak her daim 24Erzincansporun destekçileri olmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar 24Erzincansporumuzun maçlarını gitmek için gayret edeceğim. Tekrar teknik heyet ve başkanımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte her daim yanlarında olmak istediğimizi ifade ediyorum teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden 24Erzincanspor kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “Bizde Milletvekilimiz Burhan Çakır ve İl Başkanımız Mehmet Cavit Şireci’ye teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz. Şampiyonluk sürecimizde ve 2. Ligde de yanımızda olmaya devam ediyorsunuz. 24Erzincanspor artık 2. Ligde mücadele veriyor. İnşallah bu ligde de başarılı olmak ve şehrimize yeni bir heyecan ve mutluluk yaşatmak istiyoruz. Tabi ki yolumuz uzun sizlerin ve halkımız desteğine her zaman ihtiyacımız olacak.

Bizler takıma gelir sağlayacak çalışmalar yapmak adına yönetim kurulu olarak SMS kampanyası başlattık. Başlattığımız Can’a Can kat SMS projemiz ile tüm Erzincan ve 24Erzincanspor sevdalılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. ES boşluk bırakıp ES yazıp 2410’ a göndererek her SMS karşılığı 10 TL destek oluna biliniyor” dedi.

