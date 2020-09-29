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Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon: “Zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımıza acil destek istiyoruz”

İHA

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon: “Zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımıza acil destek istiyoruz”

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, “Anayasa’nın 173. maddesinde ‘Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.’ deniyor. Zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımıza acil destek istiyoruz” dedi.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon pandemi nedeniyle iş yapamayan esnafın sorunlarına dikkat çekmek için bir açıklama yaptı.
Esnafa destek çağrısında bulunan Limon, “2020/2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri dışında uzaktan eğitim yapılması nedeniyle esnaf ve sanatkârların iş yapamıyor kantinci, servisçi, kırtasiyeci ve dolaylı olarak olumsuz etkilenen esnafa destek verilmesi gerek. Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların Mart ayından beri kapalı olduğu için ve 2020/2021 eğitimöğretim yılında yüz yüze eğitimin tüm sınıflar için başlamadığı kantinci, servisçi, kırtasiyeci, kahveci esnafı başta olmak üzere dolaylı olarak birçok esnaf ve sanatkârın iş yokluğundan zor günler geçiriyor.
Kantinci, kırtasiyeci, okul formacı esnafının 6 aydır okulların kapalı olması ve 2020/2021 Eğitimöğretim yılının büyük bir bölümünün uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğinin açıklanması dolayısıyla zor durumda “Pandemide eğitimöğretime ara verilmesi nedeniyle 6 aydır iş yapamayan kantinci esnafımız birikmiş ev kirasını, vergi ve işçi ücretlerini, BağKur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için desteklenmeleri şart oldu. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor. Tüm iş kolları pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken kantinci esnafımız Mart ayından bu yana hiçbir şekilde iş yapamayan bir kesimi oluşturuyor. Aileleri ve yanlarında çalışanlarıyla birlikte geniş bir kitleyi oluşturan kantinci esnafımız mutlaka desteklenmeli. Kantinci esnafımızın bir yıllık sosyal güvenlik primleri alınmamalı. Kantinci esnafımızın geçinebilmesi için nakdi destek verilmeli. Anayasa’nın 173. Maddesinde ‘Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.’ deniyor. Zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımızın ayakta kalabilmeleri için koruyucu desteklerin hızlı bir şekilde alınması gerekli. Yine, Kırtasiyeci, Okul Formacı esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Her yıl Eylül ayında öğrencilerin okula başlamasıyla yapılan okul alışverişleri bu yıl yapılamadı. Pandemi gölgesinde başlayan yeni eğitimöğretim sezonu piyasada beklenen hareketlilik yaşanmadı. Aylardır iş yapamayan kırtasiyeci esnafımız maddi imkansızlıklar nedeniyle ne yapacağını bilemez durumda.” diye konuştu.
Limon, kantinlerin pandemi sürecinde kapalı olacağı ifade ederek, şöyle konuştu:
“Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen resmi yazı kapsamında kantinlerin pandemi sürecinde kapalı olacağını ve herhangi bir ceza yaptırımı olmaksızın kira sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilebileceğini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazı kapsamında, 2020/2021 eğitimöğretim yılında yüz yüze yapılacak olan eğitime ilişkin kademeli bir geçiş planlanması ve salgının önlenmesine yönelik ülkemizde alınan tedbirlerle uyumlu olması amacıyla resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin pandemi süresince kapatılmasına karar verildiği belirtiliyor. Yine, 2019/2020 eğitimöğretim yılında 13 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların eğitim öğretime açık olmadığı ve 2020/2021 eğitim öğretim yılında da yüz yüze eğitimin okullarda belirli sınıflarla sınırlı olarak başladığı göz önüne alındığında resmi okul ve kurumlarda bulunan kantinlerin kira sözleşmelerinin kantin işletmecileri tarafından karşılıklı olarak feshedilmesinin talep edilmesi halinde söz konusu talebin uygun görülerek karşılıklı fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu fesih işleminden dolayı kantin işletmecilerine herhangi bir ceza yaptırımının (ihaleden yasaklama, tazminat) uygulanmayacağı belirtilmiştir.”
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, servisçi esnafına destek sağlanması gerektiğini belirterek, “Okulların çoğunlukla uzaktan eğitime başlaması nedeniyle servis araçlarımız çalışmamakta ve servisçi esnafımız zarar ediyor, “6 aydır çalışmayan okul servis araçlarımız yeni eğitim öğretim yılında da çalışamayacaklar. Bu yaşanan olumsuz süreçte servisçi esnafımıza destek sağlanmalıdır. Servisçi esnafımızın çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır. Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı. Aylardır çalışmamalarına rağmen, ev kirası, faturalar, sosyal güvenlik primleri, vergiler devam etti. Servisçi esnafımız 6 aydır kontak açmıyor. Bu şartlar altında servisçi esnafımızın ayakta kalacak gücü kalmadı. Esnafımızın geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla desteğe ihtiyaçları var. Pandemi süreci dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi esnafımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. Zor dönemden geçen esnafımız kira, fatura, vergi, prim ödemeleri, kredi ödemelerini ödeyemez duruma geldi. Yeniden artış gösteren bu pandemi ortamında ertelenen borçların ödenmesi şuan için mümkün görünmüyor. Bu noktada acil yapılması gereken yılsonuna kadar mevcut borçların yeniden ertelenmesi ve esnafın rahat nefes almasını sağlamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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