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“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı

İHA

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı

Erzincan’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde protokol imzalandı.
Valilik toplantı salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında; Milletvekili Burhan Çakır, Ziraat Bankası Erzurum Bölge yöneticisi Mahmut Şencan, proje paydaşları ve ilgili idarecilerin katılımı ile protokol imzalandı.
Proje kapsamında Erzincan ili ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.
Proje, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek. Bu çerçevede projeden faydalanan üreticiler için ilçe tarım müdürlüklerince kontrol ve hayvan desteği de verilecek. Aynı zamanda üreticilerin uygun fiyatlara yem alabilmeleri ve kesime gönderecekleri erkek hayvanları uygun fiyata satabilmeleri için Valilik devrede olacak. Proje dahilinde doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlaması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmekte. Projeye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacak başvuru formu doldurularak müracaat edilebilecek.

“100 bin TL’ye kadar sıfır faiz desteği”
Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizle 100 bin TL’yi aşan kısım için güncel faiz oranı üzerinden kredi kullandırımı yapabilecek. Bu kapsamda üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 seneye kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecekler.

“Yılda 100 bin koyun hedefleniyor”
Küçükbaş aile işletmelerinin kapasitelerinin artırılarak sürdürülebilir ve ekonomik işletmeler oluşturulup yılda 100 bin koyun hedeflenmekte. Erzincan’da toplam 463 bin 182 baş küçükbaş hayvan bulunmakta. Erzincan’da ortalama koyun başına yıllık süt verimi 120lt150lt civarında. Kentte tulum peyniri üretimi 7.5009.250 ton/yıl civarında. Projenin gerçekleşmesi ile Erzincan’a özgü olan tulum peyniri üretiminin arttırılması ve erkek kuzuların kesimi ile et üretiminin arttırılması hedeflenmekte.
Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, protokol imza töreninde yaptıkları konuşmada, projenin Erzincan ve üreticiler için hayırlı olması dileklerinde bulundular.
Vali Mehmet Makas’ta, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Erzincan ve bölge milletvekillerine şükranlarını sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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