Refahiye’de Covid-19 denetimi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Ekipler, “Sevgili Refahiyeliler ev dışında mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeyi koruyalım, bu süreci hep birlikte aşacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.