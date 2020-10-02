Vali Makas, filyasyon ekiplerine moral ziyaretinde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, korona virüsle mücadelenin sahadaki kahramanları filyasyon ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarından oluşan filyasyon ekipleri virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 24 saat sahada görev yapıyor.

Vali Mehmet Makas, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlayan filyasyon ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette ekiplerin istek ve sorunlarını dinleyen Makas, ekiplerin çalışma şekli ve takip sistemine yönelik İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'ten bilgi aldı.

Yaptığı açıklamada ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da korona virüsle mücadele çalışmalarının etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Mehmet Makas, doğru izolasyonla bu hastalığın yayılımını önlemek istediklerini kaydetti.

Tespit edilen pozitif vakaların ve temaslılarının izolasyona alınmasının, pandemiyle mücadelenin en önemli parçalarından birisi olduğuna vurgu yapan Vali Makas, özveri ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini iletti.

El birliği ile yönetilebilecek zor bir süreçten geçildiğini bildiren Makas, korona virüsle mücadele kapsamında faaliyet gösteren tüm birimlere kolaylıklar diledi.

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