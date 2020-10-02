Erzincan’da esnafa Azerbaycan ve Türk bayrakları dağıtıldı

Erzincan’da Gönüllü Gençler Derneği tarafından esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Erzincan’da bir grup gönüllü genç Cumhuriyet meydanında ziyaret ettikleri esnaf ile vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Gerçekleşen program ile ilgili olarak Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, yaptığı açıklamada “Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yönelik başlatılan saldırı sonrası bizlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak için bugün esnaflarımıza Azerbaycan ve Türk Bayrağı dağıttık. Bizlerle beraber olan Esnaf kardeşlerimize ve abilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Esnaf İbrahim Kuşan, ise “Bu çalışmadan dolayı Gönüllü Gençler Derneğine teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türk Bayrağı iş yerimize asarak Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu her daim göstereceğiz” diye konuştu.

Bayrak dağıtımına, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken dağıtılan bayrakları alan esnaflar dükkânlarının önüne astı. Gerçekleşen organizasyonda kent genelinde 3 bin adet Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.