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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda İstanbul emniyeti ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyeti ile birlikte sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda T.D. (36), Ö.Ş.(36), İ.Y. (36) ve K.E. (34) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyon kapsamında, 272 adet sentetik ecza, 49,11 gram esrar, 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak T.D. (36) ve Ö.Ş.(36) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Y. (36) ve K.E. (34) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir”
Konu hakkında Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “UyuşturucuUyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucuuyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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