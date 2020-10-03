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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi

İHA

EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) her yıl birinci sınıf öğrencileri için Üniversite fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilen oryantasyon eğitimi bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan çevrimiçi olarak verildi.
Binali Yıldırım Üniversitesinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize “çevrimiçi oryantasyon eğitimi” verildi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine, üniversitenin birim ve bölümlerini daha iyi tanımalarını, akademik ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarını, akademik birim yöneticilerini, öğretim elemanlarını ve idari birim yetkililerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi.
Her yıl, birinci sınıf öğrencileri için fakülteler, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilen oryantasyon eğitimi bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan çevrimiçi olarak verildi. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların oryantasyon eğitimlerine, birimlerince belirlenen gün ve saatte erişim linki üzerinden katılım sağladı.

Rektör Levent, Oryantasyon eğitiminde öğrenciler ile bir araya geldi

Eğitim Fakültesi tarafından verilen oryantasyon eğitimine katılarak öğrenciler ile bir araya gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, oryantasyon eğitiminin önemli olduğunu vurgulayarak yol haritası niteliğinde olan bu eğitim ile öğrencilerin eğitim sürecine daha kolaylıkla adapte olacaklarını ve uyum sağlayacaklarını belirtti. Üniversitede bu yıl yapılacak eğitim hakkında da bilgi veren Rektör Levent: “Üniversitemiz, geçen dönem olduğu gibi bu dönemde küresel salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara vererek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla dersleri yürütme kararı almıştır. Yaşanan bu süreçte üniversitemiz siz değerli öğrencilerimizin eğitimde geri kalmaması için derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine ilişkin gerekli hazırlıkları yapmıştır. Bu konu da hiçbir şüpheniz olmasın.” dedi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Levent, son olarak öğrencilere üniversitede mutlu olmaları temennisinde bulunarak yeni eğitimöğretim yılında başarılar diledi.

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