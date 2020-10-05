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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansörde mahsur kalan vatandaş uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İHA

Asansörde mahsur kalan vatandaş uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Erzincan’da asansörde mahsur kalan bir kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Çağlayan Beldesinde bir apartmanın asansörü arıza yapınca Mehmet Dağkaldıran içeride mahsur kaldı. 2. kattan aşağı inmek için asansöre binen Dağkaldıran, zemine yaklaştığı anda şok yaşadı. Dağkaldıran, duyduğu gürültü üzerine asansör kabini kısa mesafeden zemine düştü. Kapısı açılmayan asansörden çıkmayan Dağkaldıran’ın sesini bazı vatandaşlar duydu.
Bunun üzerine site görevlilerine de haber verilerek vatandaşlar kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mehmet Dağkaldıran mahsur kaldığı asansörden kurtarıldı.
Mehmet Dağkaldıran, “2 kattan asansörle aşağı inerken bir gürültü geldi. Asansörün bazı parçaları koptu sanırım. Kabin yere düştü. Kapı açılmadı içeride kaldım. Telefonda çekmiyor asansörde. Sesimi duydular. Biraz koktum. Havasız kalmamak için asansörün kapısını az aralayıp terlik, levye sıkıştırdık. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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