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Turuncu listeye bir çizik daha Erzincan ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüten ve Edirne’de yakalanan terörist tutuklandı

İHA

Turuncu listeye bir çizik daha Erzincan ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüten ve Edirne’de yakalanan terörist tutuklandı

İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde "turuncu" kategoride bulunan ve yaklaşık 10 gün önce Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, sorgusunun ardından Erzincan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin Erzincan ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüttüğü belirlendi.
İçişleri Bakanlığı’nca 23 Eylül 2020 tarihinde "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz’ün yakalanmasına dair, “Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi” şeklinde açıklama yapılmıştı.
Yakalanmasının ardından sorgulanmak üzere terörist Erzincan’a getirildi. Teröristin sorgusunda verdiği bilgiler üzerine kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda makineli tüfek ve kalaşnikof mühimmatı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ve yaşam gereçleri ele geçirildi.
Teröristin 6 Eylül 2020 tarihinde Amasya'da yakalanan ve daha sonra Erzincan’da tutuklanan "BaverÇektar" kod adlı PKK'lı teröristle birlikte 13 Mayıs 2020 tarihinde Erzincan’ın Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkiinde devriye görevi yapan jandarma aracı ile 25 Mayıs 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden oldukları anlaşıldı.

“PKK’lılar ölümü bile göze alıp örgütten kaçıyor”
Öte yandan güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün Tunceli Erzincan kırsalında bitme noktasına geldiği, örgüte artık katılımın olmadığı, PKK’lıların özellikle Güneydoğu sınırında ölümü bile göze alıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldukları yakalanan teröristlerin itiraflarında yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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