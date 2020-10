Ciritçiler Azerbaycan'a destek için sahaya çıktı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlara destek vermek amacıyla Erzincan’da ki ciritçiler Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Azerbaycan askerlerine selam gönderip zafer için dua ettiler.

Erzincan'daki Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulüpleri, Azerbaycan halkına destek vermek amacıyla bir gösteri maçı düzenlediler.

Fatih Mahallesi cirit sahasında düzenlenen müsabakada her iki takımın sporcuları ellerinde Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile atların üzerinde gövde gösterisi yaparak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirttiler.

Can Erzincan Atlı Spor Kulüp Başkanı Emrah Aydın yaptığı açıklamada, “Ata sporumuz ciritle Azerbaycan’a destek amaçlı iki kardeş kulüp arasında dostluk müsabakası düzenledik. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. Destekçisiyiz yaşasın Azerbaycan” dedi.

Tercan Mamahatun Kulüp Başkanı Erkan Duran ise “Azerbaycan Haklının yanındayız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye” diye konuştu.

Maçı izlemeye gelen Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak'ta, “Şu anda Azerbaycan Ordusunun Karabağ’da vermiş oldukları mücadeleden dolayı burada bir cirit müsabakası düzenledi. Dünyaya sesimizi duyurmak için Azerbaycan’ın yanındayız.

Ermeniler hiçbir zaman hiçbir ordu karşı Muaffak olamamıştır. Asla da olamayacaktır. Azerbaycan’ın arkasındayız desteklerimiz sonuna kadar sizinle Erzincan olarak, Türkiye olarak, Müslüman alemi olarak her zaman arkasındayız sırtınız yere gelmesin” diye konuştu.

