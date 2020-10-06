Erzincan´da 'Turuncu' listede yer alan terörist yakalandı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı terörden arananlar listesinde Turuncu Kategori'de yer alan 23 Eylül'de Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından yakalanan 'Rezzan Erzingan' kod adlı Gürkan Düz, getirildiği Erzincan'da, sorgusunun ardından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 23 Eylül 2020 tarihinde 'Rezzan Erzingan' kod adlı Gürkan Düz'ün yakalanmasına dair yapılan açıklamada, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi. Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlenirken, sorgulanmak üzere Erzincan'a getirilen teröristin verdiği bilgiler üzerine kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve yaşam gereçleri ele geçirildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNİN PLANLAYICISI VE FAİLİ

İfadesinde teröristin 6 Eylül 2020 tarihinde Amasya'da yakalanan ve daha sonra Erzincan'da tutuklanan 'Baver-Çektar' kod adlı PKK'lı teröristle birlikte 13 Mayıs 2020 tarihinde Erzincan'ın Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma aracı ile 25 Mayıs 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden oldukları anlaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-10-06 10:32:44



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