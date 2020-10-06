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Erzincan’da 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen 2020 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl genelindeki projelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcı sayısının kısıtlı tutulduğu toplantı, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yatırımcı kuruluşların yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler ile sona erdi.

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