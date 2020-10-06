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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refahiye’de Covid-19 denetimi

İHA

Refahiye’de Covid-19 denetimi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs Denetimleri’ genelgesi kapsamında Refahiye’de maske, mesafe ve hijyen denetimleri her gün yapılmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında denetim ekiplerinde görevli polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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