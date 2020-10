Başkan Aktürk, Erzincan Barosu’nun son 2 yılını değerlendirdi

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 173 kayıtlı avukatı, 77 stajyer avukatı ve 7 personeli bulunan baronun yapılan çalışmalar ile adından söz ettirdiğini ifade ederek son iki yılda yapılan faaliyetleri değerlendirdi.

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen meslek gruplarından bir tanesinin de avukatlık mesleği ve avukatlar olduğunu ifade eden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. En önemli görevimiz; bu zor zamanlarda meslektaşlarımıza elbirliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem de ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almaktır. Bu amaçla meslektaşlarımız için ekonomik destek paketi düzenlemesi yapılması, yargılamalardaki sürelerin durdurulması, kamu borçlarının ertelenmesi ve diğer hususlar ile alakalı Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’ne müracaatta bulunduk, müspet sonuçlar aldık. Bu süreçte Baro aidat alacaklarımızın tahsillerini meslektaşlarımıza katkı sağlamak adına erteledik. Belli periyotlarla maske, dezenfektan, kolonya ve mendilden oluşan sağlık paketlerimizi meslektaşlarımızın Baroya gelmelerine gerek kalmadan kendilerine ulaştırdık. Meslektaşlarımız için 3 banka ile kefilsiz ve 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi anlaşması yaparak salgın nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntıları bir nebze olsun azaltmaya çalıştık. Baromuzun mali yapısı geçmiş dönemlere göre çok daha güçlenmiş olup kasasında tarihinde olmadığı kadar nakdi parası bulunmaktadır. Baro hesabı (203.000 TL), CMK cari giderler hesabı (55.000TL) ve Adli yardım hesabında (195.000TL) toplam 453.000TL para mevcuttur. Bağımsız savunmanın ilk şartı; meslek itibarımıza yakışır, adliye dışında bir hizmet binası varlığıydı, bir önceki dönem bunu gerçekleştirdik. Aldığımız hizmet binasının eksikliklerini gidererek (ses sistemi, bilgisayar, yazıcı ve toplantı salonlarına kurulan televizyonlar ve sair) daha kullanışlı ve daha fonksiyonel bir hale getirdik.

Türkiye Ekonomi Bankası ile biten promosyon sözleşmesi nedeniyle, ilimizde bulunan bankalar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde en yüksek teklifi veren banka ile Baromuz hesaplarının nakli karşılığında 42.000TL bedel alınarak 2 yıllık promosyon sözleşmesi imzalanmış olup baromuza ek bir gelir sağlanmıştır. Eski Baro hizmet binamızın kira tutarı (4000TL idi.) yükseltilerek (12000TL) Baromuzun geliri artırılmıştır. Erzincan Adalet Sarayı 3. katta yer alan Baromuza tahsisli 340 numaralı oda; yeniden tefriş edilerek evrak kayıt bürosu olarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Erzincan Adalet Sarayı 3. katta yer alan Baromuza tahsisli 341 nolu oda ile 342 nolu oda birleştirilerek büyük ve daha kullanışlı toplantı odamız hizmete açılmıştır. Meslektaşlarımızın gerek resmi dairelerde gerekse cezaevinde yaşadıkları sorunlarda yanlarında yer alarak, yaşanılan sorunları kurumsal düzeyde çözüme ulaştırdık. Adliye içerisinde Baromuzun gücünü ve etkinliğini artırdık.” diye konuştu.

Başkanlık makamının kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Ulusal, yerel, görsel ve basılı medyada sık sık yer alarak baromuzun tanıtımına katkı sağladık, halen önemli gazeteler baromuzun çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. Sosyal paylaşım ağları ve SMS'i en etkin kullanan Barolardan olduk. Gerek ülkemizi gerekse şehrimizi ilgilendiren konularda, basın açıklamaları yaparak etkin bir duruş sergilenmiştir. Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemine yönelik değişiklikler ilk gündeme geldiğinde; 11 Mayıs 2020 tarihinde 51 Baro ile, 19 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro ile birlikte, 1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve 79 Baro ile birlikte basın açıklaması yaparak çoklu baroya karşı olduğumuzu basın aracılığıyla deklare ettik. Yine Türkiye Barolar Birliği ve 31 Baro Başkanı olarak 12 Haziran 2020 tarihinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret ederek Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklerin geri alınması talebimizi ve çoklu baroya karşı olduğumuza dair görüşlerimizi ifade ettik. Ayrıca 21 Mayıs 2020 tarihinde Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklere karşı sosyal medyada farkındalık çalışması ve 07 Haziran 2020 tarihinde ise Barolar Toplumun Vicdanıdır başlığı altında şehrimizin 60 farklı noktasında açık hava reklamları ile vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek saygınlığını artırmak ve avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; sorunlarımızı en üst mercilere taşıdık, çözüm üretme gayreti içerisinde olduk. Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak için çalışmaktayız.

Tercan İlçesi CMK kapsamında yapılan görevlendirilmelerde yaşanan sorunlarla alakalı tüm meslektaşlarımızın lehine sonuç elde etmek üzere yetkili makamlara müracaat edilerek yaşanan sorun çözülmüştür. Meslektaşlarımızın haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Anonim şirket ve kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğu hakkında işlem başlattık, avukatlık kanunun ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle hasar danışmanlık şirketleri hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk, soruşturma dosyalarının takipçisi olduk. Şehrimizin 40 farklı bölgesinde açık hava reklamları ile "Trafik Kazası ve Sigorta Sorunlarında Aracılara Güvenmeyin Mağdur Olmamak İçin Avukatınıza Danışın" sloganıyla billboard ve afiş çalışması yaparak vatandaşlarımızda Avukatlık Mesleğinin önemiyle ilgili farkındalık oluşturduk. Meslektaşlarımız bizler için kıymetlidir ve her şeyin en iyisine layıktır. Yılbaşı, avukatlar günü, dini bayramlar ve adli yıl başlangıçlarında meslektaşlarımıza hediyeler takdim edilerek; mesleki motivasyon, aidiyet hissi ile birlik ve beraberliğimizin gelişimine katkı sağlanmıştır. (Meslektaşlarımızın isimlerine özel hazırlattığımız cübbeler, Baromuz isim ve logosuyla bastırdığımız 5 adet kitap, fincan takımı, çanta, kalem setleri ve sair) Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren bir Baro olarak meslektaşlarımız için çeşitli etkinlikler düzenledik. Yorucu ve stresli iş ortamından bir nebze olsun uzaklaşabilmek, meslektaşlarımızla diyalog ve dayanışmayı arttırabilmek; stajyer, genç ve kıdemli meslektaşlarımızın tanışmalarına, mesleki tecrübe paylaşımlarına vesile olmak adına birlik, beraberlik ve dayanışma geceleri gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, geleneksel olarak tertipledikleri bazı programları şöyle sıraladı:

“Meslektaşlarımız ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldik.

1. Kent Ormanı’nda düzenlediğimiz piknik programında meslektaşlarımız ve aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadık.

2. Muharrem ayı münasebetiyle Baromuz geleneksel aşuresini dağıttık.

3. Sanatçı Aydilge Sarp Andaç’ın güzel şarkıları eşliğinde “Sevgi Buluşmaları” gecemizi meslektaşlarımız ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirdik.

4. Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde “Kışa Merhaba” gecemizi düzenledik.

5. Meslektaşlarımız ve aileleri ile “Urfa Sıra Gecesi” programında bir araya geldik. Ayrıca, kültürel etkinlikler kapsamında meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte sinemada buluşma etkinlikleri gerçekleştirdik. Meslektaşlarımız ve aileleriyle çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek dayanışma ve mesleki ilişkilerin artırılması sağlanmıştır. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ihtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlülere giyecek yardımı yaptık. Hastalanan, ameliyat olan, doğum yapan, düğün yapan ve ofis açan meslektaşlarımız oldu. Biz büyük bir ailenin mensupları olarak iyi ve kötü günlerinde meslektaşlarımızın hep yanında olduk. Onların sevinç ve üzüntülerine ortak olmaya çalıştık. Mesleğinde 53. yılını dolduran üstadımız Av. Saim Tavşanoğlu, meslekte 48. yılını dolduran üstadımız Av. Mustafa Erhayat Fırattekin ve meslekte 42. yılını dolduran üstadımız Av. Zülfü Erdoğan Öztürk’e Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen plaketleri takdim ettik. İyi ki varlar hep var olsunlar. Adli yardım görevlendirmelerinde şeffaf olmak için otomasyon sistemine geçiş hazırlıklarını başlattık. Yakın zamanda kullanıma açacağız. Legal yayıncılık ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda, baromuza kayıtlı 173 meslektaşımıza 15 ay boyunca (31.12.2021 tarihine kadar) ücretsiz kullanabilecekleri, diledikleri her ortamdan giriş sağlayabilecekleri “Legal Online Veri Tabanı” (EKütüphane ve İçtihat Programı aboneliği) satın alarak hediye ettik.

Erzincan Adalet Sarayında bulunan Baromuza tahsisli odalarımızdaki tüm bilgisayar ve yazıcıları yenileyerek (6 Adet Bilgisayar, 4 Adet Yazıcı) meslektaşlarımızın hizmetine sunduk.

Erzincan Adalet Sarayında bulunan kütüphane odasındaki 2 bilgisayara EHukuk Rehber İçtihat Programı yükleyerek meslektaşlarımızın kullanımına sunduk. Mobil Baro Uygulaması Mobil Mübaşir Duruşma Takip Sistemi alt yapı çalışmalarımız bitmek üzere olup duruşma takip sistemi için ihtiyaç duyulan büyük ekran televizyon tedarikleri sağlanmıştır. Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel eğitimine verdiğimiz önemin bir gereği olarak alanında yetkin/uzman hocalarımızın katılımıyla otuz iki (32) adet meslek içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Amacımız meslektaşlarımıza geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı sağlayabilmektir. Bu eğitim seminerlerimizden belli başlılarını sıralayacak olursak;

1. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Mahkemesi Başkanı Hâkim Uğur Ocak’ın sunumu ile İşçilik Alacakları konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

2. Av. Şeref Kısacık’ın sunumu ile İmar Barışı Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

3. Av. Naim Karakaya’nın sunumu ile Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

4. Dr. Ahmet Ayar ve Dr. Hulki Cihan’ın sunumları ile Aile Hukuku ve Mal Rejimleri konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

5. Av. Coşkun Türkmen ve Av. Emre Eren’in sunumları ile Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama usulü konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

6. Av. Dr. Hasan Oral’ın sunumları ile Vergi Hukuku Uygulamaları konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

7. Av. Şakir Uzun, Av. Can Kılıç ve Av. Özge Üstün’ün sunumları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

8. Av. Naim Karakaya’nın sunumu ile Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

9. Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun sunumu ile Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz konulu Meslek İçi Eğitim Semineri.

10. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu’nun sunumu ile HMK Uygulamaları ve İstinaf konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

11. Av. Erdem Eren’in sunumu ile Hitabet ve Beden Dili konulu Meslek İçi Eğitim Semineri,

Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi ile İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi'ni açılarak 63 meslektaşımızın sertifika alması sağlanmıştır. Ayrıca 50 meslektaşımıza uzlaştırmacı eğitimi verilmiştir.

Stajyer avukatlarımızın eğitimi ve mesleki gelişimine katkı sağlamak adına 48 meslektaşımız, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından verilen staj eğitimi için Ankara'ya gönderilmiştir.

Stajyer avukatlarımız için 26 tane staj eğitim programı düzenlenmiştir. Dönemimizde 43 meslektaşımıza avukatlık ruhsatnameleri verilmiştir.

Staj eğitim programlarının bitmesi nedeniyle stajyer avukatlarımıza yönelik Girlevik Şelalesi ile Otlukbeli İlçesine gezi düzenledik.

Kurum ve işletmelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde, meslektaşlarımız için özel indirim anlaşmaları imzaladık. Finansmanı Birleşmiş Milletler fonundan karşılanan, Mültecilerin Adalete Erişimi Hukuki Yardım ve Adli Yardım konulu uluslararası konferansa beş meslektaşımızın katılımı sağlanmıştır.

Başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen mesleki nitelikteki toplantılara katılarak baromuzu temsil ettik, mesleki sorunlara çözümler üretmeye çalıştık.

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Baro Başkanları toplantıları, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baro Başkanları toplantılarına iştirak ettik. Resmî tören ve etkinliklere katılarak baromuzu temsil ettik.

Kadın hakları komisyonu, çocuk hakları ile diğer merkez ve komisyonlarımız ve toplumumuz için etkin çalışmalar gerçekleştirmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kadın meslektaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında şehrimizin işlek bölgelerinde karanfil ile hazırlattığımız “Kadına Şiddete Son” kitapçığımızı dağıttık. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenen Nafaka Çalıştayı’na 5 meslektaşımız ile birlikte katıldık.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında “Flört Şiddeti” konulu panele katıldık.

Şehrimizin 60 farklı bölgesinde açık hava reklamları ile "Kadına şiddet ve çocuk istismarı insanlık suçudur, sessiz kalmayın" sloganıyla billboard ve afiş çalışması yaparak farkındalık oluşturduk. Şehrimizin 48 farklı bölgesinde açık hava reklamları ile vatandaşlarımıza mesleki farkındalık oluşturmak ve Avukatlık Mesleğinin önemi hakkında bilgilendirmeler yaptık. Çocuk istismarı ile kadına şiddete engel olabilmek adına 0545 446 19 73 numaralı ihbar hattını kurduk. Yine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile koordineli olarak aynı konularda çalışma gerçekleştirdik.

Hukuka ve insan haklarına yönelik aykırılıkların; çocuklara, kadınlara, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların karşısında durduk. İşlenen suçlarla alakalı suç duyurularında bulunduk, süreçlerin takipçileri olduk, açılan davalara katılma taleplerimizi sunduk. Topluma ve ülkemize sorumluluğumuzun bir gereği olarak sosyal sorumluluk projeleri ürettik ve var olan projelerde yer aldık. Şehitlerimizin birinci derece yakınlarına ve gazilerimize ücretsiz, gönüllülük esasına dayanan hukuki yardımda bulunmaktayız.

Elâzığ ve Malatya illerinde yaşanan, ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketi nedeniyle afetzede vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. Elâzığ Barosunun talebi doğrultusunda depremden zarar gören bölgelerdeki çocuklarımız için kışlık mont, bot ve muhtelif giyecek satın alınarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla yemekte buluştuk. Hediyelerimizi takdim ettik. Avukat ve stajyer avukatlarımızın katılımları ile birlikte huzurevine ziyaretlerde bulunarak yaşlılarımızın yanında yer aldık. Her zaman çocuklarımızın yanında olduk, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yaptık.

a) Kariyer söyleşi programları kapsamında, ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan 21 okulumuzdaki öğrencilerimiz ile bir araya gelerek, avukatlık mesleğini ve meslek örgütünü tanıttık, çocuklarımızın haklarını kendilerine anlattık.

b) Çayırlı İlçesi Çaykent İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerimizle buluştuk, karne hediyelerimizi verdik; mutluluklarına ortak olduk.

c) Güllüce İlkokulu ve Anaokulunda eğitim alan öğrencilere karne hediyesi olarak kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına ise kumandalı araba hediye ettik.

d) Geçit Beldesinde bulunan Munzur İlkokulu'nda öğrencilerimizle bir araya gelerek okuma ve yazmayı söken minik öğrencilerimize okuma kitabı ve Türk Bayrağı hediye ettik.

e) Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu, Melikşah İlkokulu’nda okuyan öğrencilerimize buluşarak “Motivasyon Otobüsü Projesi” kapsamında, motivasyon, iletişim, takım olmak ve robotik uygulamalar konularında gönüllü eğitim verdik.

f) Refahiye Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi verdik; mutluluklarına ortak olduk.

Uğur Okulları ile yaptığımız iş birliği neticesinde “Sınava Girecek Çocuklarımıza Kaygıyı Bulaştırmayalım” konulu seminerde çocuklarımızla bir araya geldik.

Dört kadın meslektaşımızın sunumu ile “Gündemimiz Çocuk Hakları” konulu panelde 135 öğrencimizi bilgilendirerek haklarını anlattık.

Erzincan Barosu hatıra ormanını, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tarafımıza tahsis edilen alanda oluşturduk. Hatıra ormanımızda, avukatlarımızın isimlerinin yazılı olduğu künyeleri ile birlikte 200 fidanı toprakla buluşturduk.

Meslektaşlarımız bizim için değerli ve önemlidir. Meslektaşlarımız ve aileleri ile birlikte; Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Batman/Hasankeyf ve Şanlıurfa illerine birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan kapsamlı kültür gezileri gerçekleştirdik, mutlu anlar yaşadık.

20 Ekim 2018 tarihinde devraldığımız görevimizi, Erzincan Barosu'na yakışır şekilde özümüzle, sözümüzle ve tüm gövdemizle yerine getirmenin verdiği onur ile tamamlıyoruz.”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

