Doğu Anadolu’da geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

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Gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 3, Kars Sarıkamış ve Erzurum’un Aziziye ilçesinde eksi 2 derece olarak kaydedildi.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Tunceli’de 26, Erzincan’da 25, Iğdır’da 22, Erzurum’da 18, Kars’ta 15, Ağrı’da 17, Ardahan’da 14 derece olması öngörülüyor.

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