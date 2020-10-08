Vali Makas’tan salgın ile mücadelenin gizli kahramanları muhtarlara teşekkür

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan ve beraberindeki Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş ile Hancı Mahallesi Muhtarı Ata Celep, Valimiz Sayın Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan ve beraberindeki muhtarlar, Vali Mehmet Makas’a istek ve taleplerini dile getirdiler.

Vali Makas ise Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan ve beraberindeki muhtarların ziyaretlerinden duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Ziyaret kapsamında muhtarların, sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olduklarını hatırlatan Vali Makas, muhtarların görev yaptıkları köylerde ve mahallelerde devletimizin taşradaki en temel taşı olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda; demokrasinin ilk halkasını oluşturan ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmekte olan muhtarlara, salgın ile mücadeleye destek kapsamında mahallelerinde alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi, izolasyondaki kişilerin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla filyasyon ekipleriyle sahada özverili çalışmalar yürüttüklerini bildiren Vali Mehmet Makas, mahallelerindeki pozitif vakaların yalıtım süreçlerinde ve onlar karantinada iken ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilgilendirilmesi noktasında da önemli rol oynayan muhtarlara desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.