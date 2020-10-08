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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBYÜ Senatosundan kınama

İHA

EBYÜ Senatosundan kınama

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.
Üniversite Senatosu tarafından yayımlanan kınama mesajında şu ifadelere yer verildi;
“Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır kardeş ülke Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü gayri hukuki ve gayri ahlaki işgal, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’nin; Ermenistan’ın işgal altındaki bölgeleri derhal boşaltmasını içeren dört kararına rağmen sürmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de sivil katliamlarını sürdüren Ermenistan, Azerbaycan topraklarında insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerine devam etmektedir. İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış ve huzuru tehdit eden her türlü eylemin karşısında duracak, ‘Tek millet iki devlet’ şiarıyla can Azerbaycan’ımızın yanında olmaya devam edecektir.
Bu vesileyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu olarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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