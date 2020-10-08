İçerisinde askerlerin bulunduğu otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da içerisinde iki askerin bulunduğu otomobil seyir halinde motor kısmından alev aldı. Paniğe neden olan yangın büyümeden önlendi.

Erzincan merkez İnönü Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin ön kaput kısmından alev ve duman yükseldi. Sürücü askerin durumu fark etmesi üzerine aracı kenara çekti. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümesini önledi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.