Allah korumuş dedirten kaza

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Erzincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampoldeki trafik levhasına saplanarak durabildi. Sürücü kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Erzincan Erzurum karayolu Akyazı Mahallesi'nde anayol üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 24 FF 135 plakalı Turgut Gençali idaresindeki çekici Erzurum istikametinden Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç trafik işaret direğine çarparak durabildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibi sürücünün ilk kontrolünü yaparak kaza alanından ayrıldı. Direğe saplanarak durabilen ve hurdaya dönen araç sürücüsü ise kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

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