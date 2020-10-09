Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesinde gece saatlerinde yola çıkan 3 yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde restoran işletmeciliği yapan Eray Gül, ailesi ile gece saatlerinde iş yerinden otomobille evlerine dönerken, aniden yola 3 ayı yavrusu çıktı. O anları cep telefonuyla kayda alan Gül, ayı yavrularını bir süre aracıyla takip etti. Bir süre karayolunda koşan yavru ayılar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-10-09 10:47:54
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