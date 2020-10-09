Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesinde gece saatlerinde yola çıkan 3 yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde restoran işletmeciliği yapan Eray Gül, ailesi ile gece saatlerinde iş yerinden otomobille evlerine dönerken, aniden yola 3 ayı yavrusu çıktı. O anları cep telefonuyla kayda alan Gül, ayı yavrularını bir süre aracıyla takip etti. Bir süre karayolunda koşan yavru ayılar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-10-09 10:47:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.