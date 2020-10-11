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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da gençlerden çevre temizliği

İHA

Erzincan’da gençlerden çevre temizliği

Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte “Daha Temiz Bir Erzincan” sloganıyla çevre temizliği yaptılar.
Kurutilek mevkiinde biraraya gelerek çevre temizliği etkinliği gerçekleştiren Gençlik Merkezi gençlerine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan’da katıldı.
Gençler ve belediye ekipleri yol kenarları ve ağaçlık ve otluk alanda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Toplanan çöpler çöp poşetlerine konuldu.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Farkındalık oluşturmak, temiz bir Erzincan, temiz bir Türkiye bilincini yerleştirmek hepimizin asli görevi. Gençlerimize bunu aşılamak onlarla bu yolu yürümek daha güzel. Temiz bir Erzincan için emeği geçen gençlerimize, ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.
Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu’da, “Gençlik Merkezi olarak Çevre Kulübümüz her hafta sonu bir temizlik faaliyeti yürütmekte. Bugün de Erzincan Belediye Başkanlığımızla birlikte çevre temizliği etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız son günlerde malumunuz oldukça üzülüyoruz Hatay’da ve diğer bazı ilerde olan yangınlar. Çevre bilincimizi ve duyarlılığımızı biraz daha artırmak istiyoruz. Temizlik konusunu aşılamak ve duyarlı olmak adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Daha temiz bir doğa ve daha temiz bir Erzincan’da yaşamayı arzu ediyoruz.” diye konuştu.
Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerde çevre temizliği yaparak daha temiz bir çevre için duyarlılık mesajları verdi.
Yapılan çevre temizlik etkinliği vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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