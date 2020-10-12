Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları; Kars’ta eksi 1, Ardahan’da sıfır, Ağrı’da 1, Erzurum’da 4, Erzincan’da 8, Iğdır’da 6, Tunceli’de 10 derece.
Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 27, Iğdır’da 26, Tunceli’de 29, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 21, Ağrı’da 23 derece olması öngörülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.