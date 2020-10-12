Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları; Kars’ta eksi 1, Ardahan’da sıfır, Ağrı’da 1, Erzurum’da 4, Erzincan’da 8, Iğdır’da 6, Tunceli’de 10 derece.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 27, Iğdır’da 26, Tunceli’de 29, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 21, Ağrı’da 23 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.