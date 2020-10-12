Öğrencilerde yüz yüze eğitim sevinci

Erzincan’da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi.

Okulun ilk günü ders heyecanı yaşayan öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu.

Beden eğitimi dersine çıkan öğrenciler siperlik ve maske takan öğretmenlerinin nezaretinde ısınma hareketleri yaptı. Sınıflarda ise okul idarecileri öğrencilere korona virüs salgını nedeni ile uymaları gereken konularda bilgi verdi. 2. sınıf öğrencisi Naz Toker, okulların açılacağı için heyecandan uyuyamadığını belirterek, “Heyecandan yemeğimi bile evde zor yerdim. Okula geldiğimde de arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Kurallara uyarsak korona virüsü yeneriz diye düşünüyorum” dedi.

Öğretmenler ise bu süreçte öğrencilerle iletişimi koparmadıklarını belirterek, “Yüz yüze eğitime başlamakta güzel oldu. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde inşallah devam eder. Çünkü bizler hem okulu hem çocukları çok özledik. Gerekli tedbirleri okul olarak aldı, bizlerde öğretmenler olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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