Servis araçları dezenfekte edildi

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid19 mücadelesi kapsamında okul servis araçlarını dezenfekte etti.

20202021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerin hijyenli ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için araçlar korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakteriler üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile dezenfekte edildi.

Her hafta, okul servis araçlarının dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacak olup, dezenfeksiyon sonrası, servis araçları için “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verilecek.

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