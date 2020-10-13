Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

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Erzincan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Sivas kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 RK 008 plakalı otomobille 61 PD 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 PD 687 plakalı otomobil ters döndü, diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada iki araçta hurdaya döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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