Otomobil sürüye çarptı; 5 koyun telef oldu

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, Beşsaray köyünde otomobilin çarptığı sürüdeki 5 koyun telef oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde ErzincanKemah kara yolu üzerindeki Beşsaray köyünde meydana geldi. Sefa Akpınar, yönetimindeki 24 AH 638 plakalı otomobil ile seyir halindeyken koyun sürüsüne daldı. Kazada 5 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından telef olan koyunlar ve otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-10-13 09:34:42
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