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Şelaleden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 yaralı

İHA

Şelaleden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Girlevik Şelalesinden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu volkswagen transporter araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14. 15 sıralarında Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin Karataş idaresindeki 34 NIR 31 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarından şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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