Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

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Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında ErzincanKemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı.

SivasErzincan karayoluna bağlanan ErzincanKemah yolu kısmında 2 bin 30 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla ErzincanKemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak. 10 günde tamamlanması planlanan toplamda 16 bin 240 m2 alanda yapılacak çalışmayla bölgede trafik akışı daha güvenli ve rahat sağlanacak.

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