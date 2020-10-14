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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti.

Kemaliye’ye bağlı Esence köyünde meydana gelen olayda, marangoz Mehmet Okçu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Okçu’nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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