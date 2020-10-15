Küçük çocuğun ayağına batan çiviyi itfaiye çıkardı

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Erzincan’da evde oyun oynadığı sırada ayağına çivi batan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde oyun oynayan küçük Elif’in ayağına dolabın kenarından ucu dışarı çıkan çivi battı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden aile, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri dikkatli bir şekilde Elif’in ayağına batan çiviyi çıkardı.

Uzun süre acıdan gözyaşı döken çocuğa hastanede tedbir amaçlı tetanos aşısı yapıldı.

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