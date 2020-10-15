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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayırbağ’da su sorunu çözüldü

İHA

Bayırbağ’da su sorunu çözüldü

Erzincan’ın Bayırbağ Köyünde son yıllarda artan nüfus ile birlikte insanların yaşadığı su sıkıntısını gidermek amacıyla Üzümlü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 18 bin 500 metrelik su isale hattı yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen ihale ile 18 bin 500 metrelik yeni isale hattı ile döşendi. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Köy Muhtarı Yaşar Eser, köyümüzde son yıllarda yaşanan içme suyu sıkıntısının giderildiğini söyledi. Son yıllarda köy nüfusunun artması sonucunda su sorunu yaşanmaya başlandığını ifade eden Muhtar Yaşar Eser, “İl Özel İdaresi ve Üzümlü Kaymakamlığı bu duruma duyarsız kalmadılar. Haziran ayında gerçekleşen ihale ile hemen işe başlayan müteahhit çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdü. Yapılan çalışma ile uzun zamandır kullanılan eskiyen hatlar yenileriyle değiştirdi. Böylelikle köyümüz çok uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceği içme suyu şebekesine kavuştu. Bu şekilde hem kayıp, kaçaklar büyük oranda sona erecek, hem de arıza nedeniyle yapılan kesintiler bitecek. Yeni yapılan şebeke ile yaklaşık 17 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Bayırbağ bam başka bir kimliğe büründü
Muhtar Eser ayrıca Bayırbağ köyünün Erzincan’ın yüz akı köylerinden biri olduğunu ve çalışmalara yılmadan yorulmadan devam edeceğini söyledi. Muhtarlığı döneminde köy bir çok yatırıma kavuşarak Bayırbağ bambaşka bir kimliğe büründüğünü ifade eden Eser, "Türkiye’de doğalgaz kullanımın olduğu ender köylerden biri olan Bayırbağ prestijini üst seviyeye çıkararak şehir hayatından sıkılanların tercihi haline geldiğini, gidilmesi bile hayal olan Paşapuvarı mevkilinden getirilerek Bayırbağ çok kaliteli bir içme suyuna kavuştu. 27 km uzunluğunda köyün kanalizasyon çalışması yapılarak yıllardır yapılamayan altyapısına kavuştu. Bunlar bittikten sonra vatandaşların yoğun olarak yaşamını sürdürdüğü alana mini bir meydan çalışması ile oturma alanları oluşturulduğunu ve köy girişi ışıklandırılması ile Bayırbağ’ın farklı bir görünüm kazandı" diye konuştu.

Yeni bir camii
Muhtar Yaşar Eser, "Yaptığımız çalışmalar ile mevcut camimizin doğal gaz dönüşümü gasilhanemiz, tuvalet ile şadırvanımız elden geçirildi modern bir yapıya kavuşturuldu. Çeşmelerimiz aktif kullanıma sunuldu, ve köyümüze modern bir taziye evine de kavuşmuş oldu. Köye yeni bir camii yapılması için kolları sıvadık şu anda bitme aşamasına geldi. Ayrıca köye 4 katlı 12 derslikli modern bir okul inşaatının tamamlandığını belirterek, öğrencilerimiz çok modern ve sosyal donanımlı bir okula kavuştu" dedi.

Baraj müjdesi
Yaşar Eser, Bayırbağ için çok önemli gördüğü baraj projesinin de çalışmaların devam müjdesini vererek,m "Bu baraj yapıldığında köyümüzün arazileri suya doyacaktır. Her platformda bu barajın Bayırbağ için çok önemli olduğu dile getiriyorum. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile sürekli irtibat halindeyim. İnşallah bir aksilik olmazsa sulama barajı da köyümüze kazandırılaca" dedi.
Köyün mevcut nüfusunun gelen Ahıskalılarla birlikte 1900 civarında olduğunu belirten Yaşar Eser, bu rakamın yaz mevsiminde daha da arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Hedefimiz göçü tersine çevirmek. Köyümüzde insan merkezli projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Köyün daha yaşanabilir kılınmasında adımlar atmaya çalıştık. Daha sosyal ve konforlu bir köy hedefine ulaşmak istedik. Yine ana hedeflerimizden birisi de köydeki göçü tersine çevirmektir. Son yıllarda Bayırbağ en çok tercih edilen köy olmuştur"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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