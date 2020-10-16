Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan’da bir dizi incelemelerde bulunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan’da bir dizi incelemelerde bulunacak

İHA

Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan’da bir dizi incelemelerde bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 17 Ekim Cumartesi günü Erzincan’a geliyor.
Saat 10.30’da Erzincan’a gelişi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret edecek. Daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nde il değerlendirme toplantısına katılacak.
Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak.
Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan’dan ayrılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs salgınından kurtulmak için dualar edildi
YEREL HABERLER Korona virüs salgınından kurtulmak için dualar edildi
Erzincan’da Covid-19’dan 607 kişi ve 86 işletmeye idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid-19’dan 607 kişi ve 86 işletmeye ...
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle biraraya geldi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik ...
Bayırbağ’da su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Bayırbağ’da su sorunu çözüldü
Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi
YEREL HABERLER Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi
Kaymakam Çelik, Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip ...
Erzincan'da 2020 Eylül ayında 309 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2020 Eylül ayında 309 konut satıldı
Küçük çocuğun ayağına batan çiviyi itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun ayağına batan çiviyi itfaiye çıkardı
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
TFF 2. Lig: 24 Erzincanspor: 4 - Şanlıurfaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: 24 Erzincanspor: 4 - Şanlıurfaspor: 1
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını ...
Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları ...
Milletvekili Çakır, İmam Hatipliler Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır, İmam Hatipliler Haftasını kutladı
Gülabibey Camisi'nde 5,5 asırdır ezan sesi yükseliyor
YEREL HABERLER Gülabibey Camisi'nde 5,5 asırdır ezan sesi yükseliyor
Doğu Anadolu’da en düşük sıcaklık Göle’de en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da en düşük sıcaklık Göle’de en yüksek ...
İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'dan Kaymakam ...
Erzincan Tar-Der temsilcisi Karahan’dan açıklama
YEREL HABERLER Erzincan Tar-Der temsilcisi Karahan’dan açıklama
Orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan diktiler
YEREL HABERLER Orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan diktiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X