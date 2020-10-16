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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs salgınından kurtulmak için dualar edildi

İHA

Korona virüs salgınından kurtulmak için dualar edildi

Her hafta Cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu bu hafta 'Cami Allah'ın Evi, Müminlerin Eseri' olarak belirlenirken, Müslümanlara önemli tavsiye ve öğütler içeren cuma hutbesinde camilerde namaz kılmanın öneminden bahsedildi ve korona virüs salgınından kurtulmak için dualarda bulunuldu.
81 ilde cuma namazı için saf tutan Müslümanlara anlatılan Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri ve buyruklarına da yer verilirken, salgın hastalıklardan kurtulmak için de dualarda bulunuldu.
“Cuma hutbesiyle ilgili ayrıntılar”
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bu mescidin bir benzerini bina eder.”
Cuma gününün şu icabet vaktinde Rabbimize kulluğumuzu arz etmek üzere bir araya geldiğimiz camilerimiz Allah’ın evi, müminlerin eseridir. Yalnızlıktan bunalan ruhlarımıza şifa, hayat telaşıyla yorulan gönüllerimize devadır. Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed’in güvenli yuvasıdır.
Salgın hastalıkla mücadele sürecinde millet olarak paylaşmanın, dayanışmanın, merhamet ve kardeşliğin en güzel örneklerini verdik. Allah yolunda yardımlaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. Bugün de Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında inşası devam eden camilerimiz için bir yardım seferberliği başlatıyoruz. Dua ve desteklerinizle bu camilerimizi bir an önce tamamlayıp ibadete açacağız. İnşası biten camilerimizde ezanlar yükselecek, mümin gönüller omuz omuza saf tutacak, alınlar secdeyle buluşacak inşallah. Cuma namazının ardından siz kıymetli cemaatimizi az çok demeden bu hayır yarışına katılmaya davet ediyorum.
Cenâbı Hak, yardımlarımızı, infak ve sadakalarımızı dergâhı izzetinde kabul buyursun. Her türlü kaza ve beladan bilhassa salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamıza vesile kılsın. Hak Teâlâ Hazretleri, geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan, ibadet aşkıyla camilerimize hizmet eden kardeşlerimizden dârı bekâya irtihal edenlere rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip eylesin”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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