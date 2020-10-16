Profesör orman yangınlarına dikkat çekmek için zarar gören ağaçları sırtında taşıdı

Orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza atan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yüzünü ve vücudunu siyaha boyayıp sokak sokak gezdi, zarar gören ağaçları sırtında taşıdı.

Dünya genelinde yaşanan savaş, doğa katliamı ve şiddet olaylarına karşı gerçekleştirdiği ilginç eylemlerle gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da farklı bir protestoya imza attı. Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eylem yaptı. Bir hafta önce Elmalı köyü civarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında sırtında yanan ağaç dalları ile yürümeye çalışan Kavukçu, Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Zaman zaman mola veren Kavukçu’ya vatandaşlar da destek verdi. Kavukçu yaklaşık yarım saat süren yürüyüşün ardından kent merkezine taşıdığı ağaçların üzerinde bir süre sessizce otururken, çevresinde biriken kalabalık eylemi meraklı gözlerle izledi.



“Yanan ormanlarımız için bir ses duyurmak istedim”

Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kavukçu, "Orman yangınlarında yanmış bir ağaçla bütünleşik bir yaşam dili oluşturmaya çalıştım. Performansımda yanmış ağacı sürükleyerek, kimi zaman birlikte oturarak, ona sarılarak, içine girerek ve bazen onu tamamen omuzlarımın üstüne alıp taşıyarak o ağacın hayatımızdaki sonsuz önemine vurgu yapmak istedim. Bu ağaçları, hala yeşil olan ağaçların/hala yaşamın devam ettiği ağaçların arasına getirip ağaçlara ters astım. Ağacı taşırken verdiğim görüntü yanmış bile olsa bir ağacı baş tacı eden insan görüntüsüdür. Sözün söylenmesi gereken alana, yaşamın devam ettiği yeşil doğaya ağaçları getirerek insanların bu konudaki sorumsuzluğuna tepki gösterdim” dedi.

Prof. Dr. Kavukçu, özellikle son günlerde terör eylemi olduğu düşünülen Hatay’daki yangının ardından bir kez daha düşünülmesi gereken bu kendi varlığına ihanet, kendi nefesine ihanet eyleminin sonuçlarına ilişkin etkili bir söz söylemek istediğini kaydederek, “Zira orman yangınları çoğunlukla doğal olmayan nedenlerle, insan eli ile ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle terörün alçak diline kurban giden bu ormanlar, bu ülkedeki herkesin geleceği ve nefesidir. Yeşil alanların yok edilmesi, sonuçları kısa sürede önlenemez bir tahribata yol açmaktadır. Sorumsuzluk veya ihanet içindeki insanın hataları sonucu ortaya çıkan orman yangınları, doğaya şiddetin en büyük göstergesidir ve sürekli olarak doğayı ters yüz etmektedir” diye konuştu.

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