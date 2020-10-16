Erzincan’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehir genelinde rutin çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri suyun daha verimli kullanılması için otomatik sulama sistemi olmayan parklarda otomatik sulama sistemleri kurulumlarını gerçekleştiriyorlar.

Bu kapsamda Menderes Mahallesi 138. ve 148. Sokaklar arasında bulunan 2 bin 700 metrekare alana sahip parkta otomatik sulama kurulumu ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

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