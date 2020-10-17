Erzincan’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.
ErzincanSivas kara yolu üzeri Refahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlerin Türkiye’ye girişlerini sağladıkları belirlenen 3 şüphelide gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.