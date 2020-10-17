Erzincan’da 27 kaçak göçmen yakalandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

ErzincanSivas kara yolu üzeri Refahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin Türkiye’ye girişlerini sağladıkları belirlenen 3 şüphelide gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.