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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkın temeli atıldı

İHA

Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkın temeli atıldı

Bayburt’un otopark sorununa çare olmak adına belediye tarafından yapılacak olan Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkının temeli düzenlenen törenle atıldı.
İhalesi gerçekleştirilerek temeli atılan otopark 180 araç kapasiteli olacak ve 4 kattan oluşacak. Otopark toplamda 4 bin 500 metrekare alana sahip.
Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Şehirlerde insanlar gibi hayati fonksiyonlarını devam ettiren ve sürekli değişime uğrayan mefhumlardır. Bir taraftan doğal dokuyu koruma adına gayret sarf edilirken bir taraftan da çağın gereklerine uygun hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bayburt’un en büyük sorunlarından biri otopark sorunudur. Bayburt’un yerleşim alanı itibariyle eski yerleşim yerindeki alanların otopark açısından yeteri kadar uygun olmadığını bildiğimiz için özellikle yaz aylarında, şehrin nüfusunun 45 katına çıktığı dönemlerde gelen hemşehrilerimizin ve şehrimizde yaşayanların mağdur duruma düştüğünü görüyorduk” dedi.
Otopark hakkında sayısal bilgiler de veren Başkan Pekmezci, “Bizden önceki dönemde başlatılan özellikle Saray Bahçesi’nin altında bulunan otoparkla Hicrani Baba Kapalı Otoparkı devreye sokulmuş, ardından biz de Bayburt Belediyesi olarak burada yaklaşık 5 Milyon 600 Bin bedelli 4 katlı, 4 bin 500 metrekare alan üzerinde bir otopark yapımını arzu ettik ve bugün burada sizlerle birlikte temelini atmanın mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
Belediye olarak yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen Belediye Başkanı Pekmezci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yoğun bir pandemi döneminden geçiyoruz. Belediye olarak bir taraftan halkımızın sağlığı ile ilgili konularda yoğu bir çaba sarf ederken, bir taraftan da vaadettiğimiz ve yapılması gereken konularda gayret içindeyiz. Şehirler betonlaşırken şehrimizi bir yandan da park ve bahçeleriyle yeşil bir kuşakla sarmaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir alanda yeni bir çalışmayı yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayburt bir tarih ve kültür şehri. Bu şehirde yaşamak ve onun onuruna ermek önemli bir hadise. Bizler burada bu şehre hizmet etme adına her gün biraz daha gayretli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun bizim görev olarak addettiğimiz en önemli konu olduğunun bilincindeyiz. Bugün buraya teşrif ederek bizleri onurlandırdınız. İnşallah burada temelleri atılacak olan Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkı bu çevreye bir canlılık ve hareket sağlayacaktır. Özellikle konu hakkında bilgi aktardığım Milletvekilimiz Fetani Battal Bey ve Maliye Eski Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal Bey’in de sizlere selamlarını ve muhabbetlerini onlar adına iletiyorum. Ve burada şunu ifade etmek istiyorum: Bayburt bizim sinemizde çarpan kalptir. Yeni ve güzel şeyler yaparak hemşehrilerimizi mutlu etmeye çalışacağız. Burada yaşayanlar mutlu olduğu zaman, mutluluklarını paylaştıkları zaman biz de mutlu olacağız. Yarınlarımız inşallah daha güzel olacak.“
Veli Şaban Çok Katlı Otopark projesinin epey zamandır konuşulan bir proje olduğunu söyleyen Vali Cüneyt Epcim ise, “Bu projenin hayata geçecek olmasından heyecan duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapalı otopark önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Özellikle şehir merkezindeki yoğunlaşmayı azaltacaktır diye ümit ediyoruz. Açılışını da yapmanın gurur ve mutluğunu hep birlikte yaşarız diye ümit ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021 yılının ağustos ayında burada açılış töreninde bir arada olmayı ümit ediyorum” diye konuştu.
Proje hakkında bilgiler veren Belediye Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker de, “Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapılan 2 bin 513 metrekare büyüklüğündeki alana, taban alanı 1095 metrekare toplam inşaat alanı ise 4 bin 500 metrekare olan 180 araç park kapasitesine sahip 4 katlı kapalı otopark inşaatımızın 17 Ağustos 2020 tarihinde ihalesi yapılmış olup 15 Eylül 2020 tarihinde ise KDV dâhil 5. 537.645 TL bedel ile sözleşmesi imzalanarak yapım işine başlanmıştır. Yapım işine başlanan çok katlı otopark inşaatımızın 31 Ağustos 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua edilerek kurban kesildi ve Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkının temeli atıldı.

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