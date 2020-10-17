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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız”

İHA

Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ermenistan’ın sivil halka yönelik saldırısını kınayarak, “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız” dedi.
Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Bakan Kurum, AFAD binasında milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarının yanısıra kentteki diğer yöneticilerin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrasında Bakan Kurum basın açıklaması yaparak Erzincan’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı.
Bakan Kurum konuşmasında Ermenistan’ın sivil halka yönelik saldırısını kınayarak, “Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan'a karşı haklı tutumunu sergileyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi, canlarımızı, dostlarımızın her zaman yanlarında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya Türk milleti olarak Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgede barışın huzurun sağlanması adına Azerbaycanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın verdikleri mücadelenin yanında olmaya ülke olarak Türk milletinin her bir ferdi olarak yine devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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