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Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat buldu

İHA

Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat buldu

Erzincan’da unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık “Aşık Oyunu” yeniden hayat buldu.
Erzincan’da yaşayan Vedat Özcan isimli vatandaş binlerce yıllık tarihe sahip aşık oyununu gençlere öğretmeye başladı. Teknolojik aletlerin yaşantımıza girmesiyle unutulmaya yüz tutan binlerce yıllık aşık oyununu yeni nesillere aktarmak isteyen Vedat Özcan, gençlere aşık oyununu öğretip aşık kemiği atmanın ve galip gelmenin tüyolarını vererek gençlerin hem hareket etmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.
Aşık, koyun veya keçinin arka bacaklarından çıkarılan dört yüzlü kemikle oynanıyor. Aşık oyununun üç ayak, daire, ompa ve han oyunu gibi dört çeşidi oynanıyor. Oyun iki veya daha fazla kişi tarafından oynanabiliyor. Aşıklar üç ayak oyununda üç ayak mesafesi olacak şekilde diziliyor. Burada oyuncu aşığı vurup üç ayak mesafesinden daha fazla uzağa çıkartıyor. Han oyununda aşıklar dairenin içerisine atılıyor ve han denilen aşık son olarak vurulup daireden çıkartılıyor. Ompa oyununda iki daire çiziliyor. Bu dairelerden birinde aşık yatay diğerinde ise dik bir şekilde yerleştiriliyor. Yatay aşıkları daireden çıkaran oyuncu dik yerleştirilen aşığı daireden çıkarırsa oyunun galibi oluyor ve bütün aşıkları alıyor. Daire oyunun da ise aşıklar çizilen dairenin tam ortasına gelecek şekilde diziliyor. En fazla aşığı vurarak daire dışına çıkaran oyuncu oyunun galibi oluyor.
Aşık oyununun vakit geçirmek ve eğlenmek amacıyla oynandığını belirten Vedat Özcan, oyunu küçük yaşlarda dedelerinden duyduklarını, babalarından görüp öğrendiklerini söyleyip amacının oyunu yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.
Küçük yaştan itibaren aşık oyununu babalarının, amcalarının, dayılarının oynadığını gördüğünü ve daha sonra kendisinin de öğrenerek oynadığını söyleyen gençlerden Sefa Ülker “Genç arkadaşlarıma bu oyunu oynamalarını tavsiye ediyorum. Boş zamanlarında televizyon izlemekten, internette oyun oynamaktan daha zevkli ve eğlenceli bir oyun” dedi.
Aşık oyunu oynayarak sosyalleşmenin önemine dikkat çeken gençlerden Yusuf Koçi ise “İnternette oyun oynarken arkadaşlarımız ile birlikte yan yana olamıyoruz. Aşık oyunu oynarken hem arkadaşlarımız ile birlikte oluyor mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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