Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

İHA

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

Erzincan’da gençler 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı’nı ziyaret ettiler.
Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlayıp hediye takdim ettiler.
Ziyaret dolayısıyla açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devlet kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Fedakârca hizmetlerini yürüten muhtarlara, yapmış oldukları bu kutsal görevden ötürü şükranlarımı sunuyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ise, “Muhtarlar ülkemizdeki yerel demokrasinin en köklü kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Biz Muhtarlar olarak bir yandan mahalle sakinlerimizin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz.” diye konuştu.
19 Ekim Muhtarlar Günü ziyareti, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti
YEREL HABERLER Yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti
24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor
Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı
Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat buldu
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat ...
Erzincan’da yürekleri ısıtan an
YEREL HABERLER Erzincan’da yürekleri ısıtan an
Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin ...
Erzincan’da kentsel dönüşümün ikinci etabını TOKİ yürütecek
YEREL HABERLER Erzincan’da kentsel dönüşümün ikinci etabını TOKİ ...
Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam ...
Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı ...
Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret ...
Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkın temeli atıldı
YEREL HABERLER Veli Şaban Çok Katlı Kapalı Otoparkın temeli atıldı
Erzincan’da 27 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X