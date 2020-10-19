Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.