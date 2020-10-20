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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

İHA

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Ardahan’da 3, Erzurum ve Ağrı’da 4, Kars’ta 2, Iğdır’da 6 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 23, Iğdır’da 24, Erzurum’da 19, Kars’ta 20, Ağrı’da 22, Ardahan’da 17 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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