Eski hayvan pazarı depolu imalathanelere dönüştürüldü

Erzincan’da Çağlayan yolu üzerinde bulunan ve uzun yıllardır hayvan pazarı olarak faaliyet gösteren eski hayvan pazarında Erzincan Ticaret Borsası tarafından yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından depolu imalathanelere dönüştürülerek üyelerinin hizmetine sunuldu.

Erzincan’da yaklaşık iki yıl önce Erzincan Sivas kara yolu üzerine taşınan hayvan pazarının ardından eski hayvan pazarı yeniden elden geçirip depolar yapılarak Erzincan Ticaret Borsası üyelerinin hizmetine sunuldu.

Eski hayvan pazarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar, "İlimize uzun yıllar hayvan pazarı olarak kullanılan alanda yapılan çalışma ile 5 adet depo yapılarak üyelerimize teslim ettik. Talep eden üyelerimizin olması durumunda yeni depolar yaparak talepler karşılanabilecek" dedi.



“Üyelerimize daha iyi bir hizmet için çaba sarf ediyoruz”

Göreve geldikleri günden beri üye odaklı çalıştıklarını ifade eden Akar, “Ticaret Borsası olarak önceliğimiz, şehrimizin kalkınması ve üyelerimizin iş hacimlerinin artmasını sağlamaktır. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerle ilimize, çiftçimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet için çaba sarf ediyoruz. İlimizin tarım, hayvancılık ve sanayisini ileriye taşımak için gayretlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.



“Pandemi döneminde tarımın önemi iyice artı”

Ticaret Borsası Başkanı Akar, "Korona virüs salgının yaşandığı bu pandemi sürecinde tarım ürünlerinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bu süreçte insanların tarım ürünlerine rağbet etmesi, sürdürülebilir sağlıklı bir gelecek için tarımın ne kadar önemli sektör olduğunu bize bir kez daha gösterdi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Ankara'da üyelerimizin sesi olduk. Üyelerimizden gelen talep ve istekleri, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza hiç zaman kaybetmeden ilettik. Hatta telekonferans ile gerçekleştirdiğimiz her toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve talepleri detaylı bir şekilde anlattık. Nitekim bu dönemde, işletmelerimizin biraz olsun nefes almasını sağlayacak düzenlemelerin ve destek paketlerinin hayata geçirilmesini sağladık" diye konuştu.



“Dayanışma içinde olmalıyız”

Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olduğunu aktaran Akar, “Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid19 salgınından muzdarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm üreticilerimize, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır” şeklinde konuştu.

