Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor

İHA

Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor

TFF Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Erzincan Gençler Gücü Spor kadın futbol takımı futbolcusu Canan Yatel U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmesi camiada sevinçle karşılandı.
TFF Kadınlar 20202021 futbol sezonunda 2. Ligde mücadele edecek olan Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü’nde milli takım sevinci yaşanıyor. Erzincan ekibinden defans oyuncusu Canan Yatel’in davet edildiği U19 Kadın Milli Takımı 24 Ekim1 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.
Başarılı oyuncu Canan Yatel, “6 yıldır futbol oynuyorum, futbol oynamaktan zevk alıyorum ve çok seviyorum kadınlarda futbol oynayabilir. Milli takım aday kadrosuna seçilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Bu süreçte her daim yanımda olan beni destekleyen ailem ve takım arkadaşlarıma, kulüp başkanıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Erzincan’ı da güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.
Erzincan Gençler Gücü Spor kulübü başkanı Bülent Sarıkaya, “Daha önce milli takıma kalecimizi göndermiştik, bugün de milli takıma Canan kızımızı göndereceğiz. Canan bizim için çok önemli bir sporcu. Canan her gün yaklaşık bir buçuk saat yol kat ederek hiçbir antrenmanı kaçırmadı ve şu anda bu emeklerinin karşılığını milli takımı aday kadro çağır olarak almış oldu” diye konuştu.
Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü antrenörü Hakan Or ise, “Biz bu yola çıktığımızda çocuklara sizi en üst noktaya getireceğiz diye söyleyip söz vermiştik.
Bunun en güzel örneği geçen sene milli takıma gönderdiğimiz kaleci Ebrar kızımızdı, bu sene de Canan aday kadroya davet edildi. Canan'ın gururuyla hepimiz gururlandık. . Çünkü kadın milli takım kadrosunda Almanya'dan Yurtdışından başka ülkelerden ve ülkemizin birçok büyük şehrinin büyük takımlarından gelen oyuncular var bunların arasında Canan'ın görmememiz hepinizi çok çok mutlu etti” diye konuştu.
U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor), Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)
Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Seda Aleyna Altın (RC Gonesse), Dilan Bora (Hakkari Gücü), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Huriye Selçik (Horozkent Spor), Semanur Özçetin (Horozkent Spor), Selda Ataç (Dudullu), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Canan Yatel (Erzincan Gençler Gücü Spor), Şevval Bağcı (Fomget Gençlik ve Spor)
Orta Saha: Canan Çetin (Pendik Çamlık Spor), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Melisa Güleç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Rabiya İsgi (Horozkent Spor), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği Spor), Özge Tosun (Horozkent Spor), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlık Spor), Miray Işık (Hamburger SV)
Forvet: Azra Ardos (Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor), Ayşenur Mercan (Mezitli Mercanlar Spor Kulübü), Kübra Deniz (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Aleyna Gültekin (ALG Spor), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski hayvan pazarı depolu imalathanelere dönüştürüldü
YEREL HABERLER Eski hayvan pazarı depolu imalathanelere dönüştürüldü
Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü
YEREL HABERLER Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü
Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor
Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı
Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti
Yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti
YEREL HABERLER Yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti
24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor
Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı
Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat buldu
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş “Aşık Oyunu” Erzincan’da hayat ...
Erzincan’da yürekleri ısıtan an
YEREL HABERLER Erzincan’da yürekleri ısıtan an
Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin ...
Erzincan’da kentsel dönüşümün ikinci etabını TOKİ yürütecek
YEREL HABERLER Erzincan’da kentsel dönüşümün ikinci etabını TOKİ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X