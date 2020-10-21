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Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz

İHA

Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Mumcu burada yaptığı açıklamada, “Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz” dedi.
İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Erzincan Muhabiri İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, “Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz. Tabi ki bu bir ekip işi ve bizler hep birlikte bunu başaracağız. Erzincan’da görev yapan basın temsilcileri ile de iş birliği içerisinde Erzincan’ın adını Türk sporuna duyurmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.
Erzincan’da bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonu yapıldığını kaydeden Mumcu, "Burada amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkin vatandaşlarımızı spora teşvik ederek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Spor yapan bir birey dinç, sağlıklı olmasının yanında arkadaşlığı, dostluğu ve ekip ruhunu öğrenerek geleceğe daha iyi hazırlanır. Özellikle içinde bulunduğumuz yeni normalleşme sürecinde çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayarak, tüm çocuklarımıza spor yaptırarak tesislerimizden faydalanmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi
"Her zaman gençlerimizin yanındayız"
Her zaman gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve daha faal bireyler olarak yetişmesini amaçlayan gençlik merkezleri, birlik, beraberlik ve paylaşım bilinci yüksek bireylerin yetişmesini sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayata kazandırmak onların eğitim, kültür ve sosyal faaliyeti yapmalarına imkan tanıyoruz. Bu bağlamda Erzincan’daki genç nüfus potansiyelini değerlendirerek daha geniş kitlelere ulaşacağız.” diye konuştu.

"Yurtlarımızda 5 binden fazla vatandaşımızı ağırladık"
Korona virüs tedbirleri kapsamında KYK yurtlarını yurt dışından gelen vatandaşlar için açtıklarının altını çizen Mumcu, "Karantina sürecinde yurt dışından kente getirilen Türk vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırlamanın gururunu yaşadık. Korona virüs salgını ile mücadelede gece gündüz çalışan ve ailelerini riske atmamak için öğrenci yurtlarında kalan sağlıkçıları misafir ettik. Ayrıca 14 günlük izolasyon sürecine tabi tutulan vatandaşlarımıza da yurtlarımızda misafir ettik. Pandemi sürecinde yurtlarımızda 5 binden fazla vatandaşımızı ağırladık.
Karantina sürecinden sonra il müdürlüğü olarak gerekli temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Yurtlarda gençlerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçları yanında onların akademik, sosyalkültürel ve manevi gelişimleri için her türlü imkan ve fırsatları seferber ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve geçlerimiz için devletimizin ve milletimizin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Covid19 tedbirleriyle 320 öğrenciye yüzme eğitimi”
İl Müdürü Burak Mumcu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, şu anda Erzincan’da 320 öğrenciye yüzme eğitimi verildiğini belirterek Covid19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını ve kursun büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yüzme Havuzunda yüzme bilmeyen 8 ile 14 yaş grubu arasındaki öğrenciler için kursların devam ettiğini, haftanın belirli günlerinde gruplar halinde havuza gelen öğrenciler, burada antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi aldığını sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ise gerçekleşen ziyaretten dolayı İl Müdürü Burak Mumcu’ya teşekkür ederek, İHA olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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