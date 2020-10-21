Doğa harikası Girlevik Şelalesi "nitelikli doğal koruma alanı" oldu

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Girlevik Şelalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Şelalenin "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aygır Gölü Doğal Sit Alanı, "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi. Erzincan'ın merkez ilçesindeki Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı da "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Burada "Kesin Korunacak Hassas Alan"a ait tescil işlemleri ise devam ediyor.

Ardahan'ın merkez ve Hanak ilçelerindeki Ardahan Ormanları PutkaGölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı ise "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak belirlendi.

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