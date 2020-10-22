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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında yüzde 2,3 oranında azaldı

İHA

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında yüzde 2,3 oranında azaldı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Ekim 2020’de hanenin maddi durumu endeksi 69,4 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 79,5 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,4 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında artarak 97,4 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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