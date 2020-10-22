Mertekli’deki cinayetin 2 zanlısı daha yakalandı

Erzincan merkeze bağlı Mertekli köyünde meydana gelen ve Önder Ozan’ın (36) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 2 zanlı Adana’da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 14 Ağustos günü Erzincan'ın Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Ozan (36), aralarında husumet olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Ozan, hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan 2 şüpheli, tutuklandı. Polis, yaptığı çalışmada iki şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi, diğer şüphelilerin Süleyman S. ile Orhan K. olduğunu ve Adana'ya kaçtıklarını saptadı.

Erzincan polisi zanlıların Adana’ya kaçtığını belirleyince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis zanlı Süleyman S. ve Orhan K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlıların Karslılar Mahallesinde bir villada saklandığını saptadı. Villaya yapılan baskında gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.